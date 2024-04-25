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İsrail çocukları öldürmeye devam ediyor: Batı Şeria’da İsrail güçlerinin açtığı ateş bir çocuğun canını aldı

İsrail ordusu, Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:50
İsrail çocukları öldürmeye devam ediyor: Batı Şeria’da İsrail güçlerinin açtığı ateş bir çocuğun canını aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerine baskın düzenliyor. Filistinlilerin ev baskınlara tepki göstermesine ise İsrail askerleri gerçek mermilerle karşılık veriyor. Filistin sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, bu olaylar esnasında İsrail askerlerinin Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucunda, 16 yaşındaki Halid Raid Süleyman hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının da aktarmış olduğu bilgilere göre İsrailli askerler, Filistinli çocuğu göğsünden vurduktan sonra, Filistinli bir başka çocuğa da ateş etti.

7 Ekim’de bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgelerinde, İsrail askerlerinin ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 489 Filistinli yaşamını yitirdi.

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