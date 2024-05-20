İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan UCM’ye: “Unutulmayacak tarihi bir ayıp”

UCM Başsavcısı Kerim Han, Hamas liderleri ile birlikte, Netanyahu ve Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yaptı. Yaşanan bu gelişme sonrasında ise İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bu talep ve başvuru için tepki gösterdi. Katz, bu gelişme ile ilgili olarak “Sonsuza kaadar hatırlanacak tarihi bir ayıp” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, karar için skandal ifadesini kullanarak, “Bu karar, 7 Ekim mağdurları ve Gazze'de tutulan 128 esire için bir cephe taarruzudur” şeklinde konuştu.

Katz, yapılmış olan başvuru için Dışişleri Bakanlı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu da açıkladı.