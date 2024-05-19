İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 35 bin 456'ya ulaştı: Son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 226 gündür sürdürdüğü saldırılara dair son bilgileri paylaştı. İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 8 katliam yaşandığı ve bu saldırılarda 70 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralı sayısının ise 110 olduğu belirtildi.



7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını kaybedenlerin sayısının 35 bin 456'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 476'ya ulaştığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.