Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,12 -0,22%
ALTIN
2.492,01 1,55%

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 35 bin 456'ya ulaştı: Son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 35 bin 456'ya yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 70 kişi daha yaşamını yitirirken, 110 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:37
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 35 bin 456'ya ulaştı: Son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de can kaybı 35 bin 456'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 226 gündür sürdürdüğü saldırılara dair son bilgileri paylaştı. İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 8 katliam yaşandığı ve bu saldırılarda 70 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaralı sayısının ise 110 olduğu belirtildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını kaybedenlerin sayısının 35 bin 456'ya, yaralı sayısının ise 79 bin 476'ya ulaştığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Bir kez deneyin hep yapmak isteyeceksiniz! Sadece 4 malzemeyle enfes tarif

Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
5
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
6
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
7
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi

İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek! 2024 girişimci desteği çok kişiyi iş sahibi edecek

Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

Artık çalışanlarda promosyon alabilecek! Sadece İş Bankası’nda geçerli çalışan promosyonu açıklandı

Bir kez deneyin hep yapmak isteyeceksiniz! Sadece 4 malzemeyle enfes tarif

Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Kamu bankalarında hesabı olanlar 50.000 TL'nizi hemen alın! Vatandaşa destek kampanyası başladı

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı