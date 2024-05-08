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İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı haberleri geliyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de El-Eybeki Camii çevresinde ve Refah'ta birçok bölge hedef alındı.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 21:09
İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildiriliyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusundaki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırı sonucunda 7 Filistinli hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ın batısında bulunan Radi ailesine ait evi hedef alması sonucu da ölü ve yaralananlar olduğu bildirildi. Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusundaki bölgelere ise İsrail topçu ateşi açtı ve saldırı sonucu bir genç hayatını kaybetti. Refah kentinin merkezindeki belediye binası da hedef alınırken, savaş uçakları kentteki Doğu Mezarlığı, Refah Sınır Kapısı civarı ve Es-Selam Mahallesi çevresinde çok sayıda alanı vurdu.

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