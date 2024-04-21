İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor! Son saldırıda en az 19 kişi yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ordusunun saldırıları, 198. gününde de devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA, Refah kenti başta olmak üzere gece boyunca Gazze'ye düzenlenen hava, kara ve deniz saldırılarında en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



İsrail savaş uçaklarının Refah'a yoğun saldırılarında 9'u çocuk en az 16 kişi yaşamını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Aynı zamanda, Refah'ın merkezinde bulunan Şabura kampındaki bir evin hedef alınması sonucu bir aileden 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 49 Filistinlinin yaşamını kaybettiği ve 76 bin 901 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Enkaz altında halen binlerce kişinin olduğu ifade edilirken, sivil altyapıya yapılan saldırılar da devam ediyor.