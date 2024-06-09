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İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 274'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda yaşamını kaybedenlerin 274'e ulaştı, 400'den fazla kişi yaralandı. Gazze'de hastaneler yaralıları karşılamakta zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:44
İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırısında can kaybı 274'e yükseldi

Nuseyrat saldırısında can kaybı 274'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na dün gerçekleştirdiği yoğun saldırılarda yaşamını kaybedenlerin 274'e çıktığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yoğun Saldırılar ve Artan Can Kaybı

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çevresindeki çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu vefat sayısı 274'e ulaştı. Yaralılar, Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine taşındı ancak hastaneler, ciddi ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yaralıları karşılamakta yetersiz kaldı.

İsrail Ordusunun Geri Çekilmesi Sonrası Durum

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün zırhlı araçlarla kampa baskın düzenlediği ve bir süre sonra kamptan çekildiği bildirildi. Ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız beden bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Açıklamaları

İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda iki farklı bölgeden toplam 4 İsrailli esiri canlı olarak kurtardığını duyurdu. Ancak, bu operasyonlar sırasında 210 Filistinli hayatını kaybetti ve en az 400 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki bu trajik saldırılar ve sonuçları, bölgedeki insani kriz ve şiddetin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun dikkatini çeken bu olaylar, acil yardım ve müdahale gereksinimine ihtiyaç olduğu belirtildi.

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