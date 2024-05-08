İsrail’in Refah’a saldırıları sonucu son 24 saatte 35 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, bir milyonun üzerinden Filistinlinin sığınmış olduğu Refah’a saldırmaya devam ediyor. Refah’taki Kuveyt Hastanesi’nden edinilen bilgilere göre, İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda, son 24 saat içinde 35 kişi hayatını kaybetti, 129 Filistinli ise yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı.

İsrail savaş uçakları, Refah’ta sivillere ait evleri hedef alıyor. Gerçekleşen saldırılarda çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.

Dün akşam saatlerinden bu yana İsrail güçleri, gerek hava saldırılarında gerekse de top atışlarında sivillere ait evleri, boş arazileri ve belediye binasını hedef aldı.