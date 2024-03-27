İsrail lideri Netanyahu, ABD ziyaretini iptal ederek Hamas’a mesaj gönderdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesinin, Hamas’a yönelik bir uyarı olduğunu ifade etti. Netanyahu, ABD’nin çekimser tutumunun Hamas’ı cesaretlendirdiğini ve bu durumun Hamas’a bir mesaj olduğunu belirtti.

Netanyahu, Hamas’a Uyarıda Bulunuyor

Netanyahu, Hamas’a hitaben yaptığı açıklamada, “Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak. Umarım mesajı almışlardır” dedi. İsrail lideri, bu durumun Hamas’a bir uyarı olduğunu ve ABD’nin çekimser tutumunun Hamas’ı cesaretlendirdiğini belirtti.