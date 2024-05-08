İsrail Milletvekili: ABD, hassas füzeler vermeyi reddederse Gazze'yi diğer silahlarla vururuz

İsrail'de Likud Milletvekili Tali Gottlieb, ABD'nin hassas füzeleri vermemesi durumunda Gazze'yi diğer silahlarla vuracaklarını açıkladı. Washington yönetiminin İsrail'e silah sevkiyatını geçici olarak durdurma kararı sonrası gelen bu tehdit, bölgedeki gerginliği artırıyor.



Gottlieb, yaptığı konuşmada, "ABD bizi hassas saldırı füzeleri vermemekle tehdit ediyor. Evet, ABD'ye haberlerim var. Bizim de hassas olmayan füzelerimiz ve kendimizi koruma hakkımız var. Bu yüzden belki hassas füzeler kullanarak belirli bir odayı veya binayı yıkmak yerine hassas olmayan füzelerimizi kullanarak (Gazze'de) on binayı çökertirim. On bina. Kullanacağım. Yapacağım şey bu." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini ve bu nedenle bazı silah sevkiyatlarını askıya aldıklarını doğruladı. Ancak İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olmaya devam edeceğini vurguladı.