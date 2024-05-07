İsrail ordusu sivilleri bombalıyor: Refah’ta çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Refah’a resmen kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kenti havadan da vurmaya devam ediyor. Sivillere ait evleri bombalayan İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda, çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi.

Gazze Şeridi'nde yer alan Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in bombaladığı evlerin enkazından hayatını kaybetmiş olan çok sayıda Filistinlinin çıkarıldığını, pek çok kişinin de yaralı olarak çıkarılmış olduğunu duyurdu.

Gazze’de yer alan Filistin Sağlık Bakanlığı ise son 24 saat içinde 54 kişinin öldüğünü ve 96 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.