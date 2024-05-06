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İsrail Refah sınırındaki bölgeleri boşalmaya başladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentinin sınır bölgesinde bulunan bazı mahalleri boşaltmaya başlamış olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:25
İsrail Refah sınırındaki bölgeleri boşalmaya başladı

İsrail devlet televizyonu olan KAN, İsrail’in Refah’ta sınır bölgesinde yer alan bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu. İsrail basınından bazı gazeteler de bu haberi doğruladı. Haberlerde yer alan bilgilere göre İsrail güçleri, Refah sınırının doğusunda bulunan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'ta yer alan “insani bölgelere gitme” çağrısı yapıyor.

İsrail’in 7 Ekim’de başlatmış olduğu saldırılarda, Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyona yakın insan yerinden edilmişti. İsrail’in o dönem “güvenli bölge” diyerek duyurduğu Refah’a çok sayıda Filistinli sığınmıştı.

Bir süredir hava saldırılarının devam ettiği Refah, şimdi de İsrail tarafından kara saldırısı ile tehdit ediliyor.

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