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İsrail saldırılarında Gazze'de 4 İsrailli esirin öldüğü açıklandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 4 İsrailli esirin ölümüne dair detaylar. Ölen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 22:07
İsrail saldırılarında Gazze'de 4 İsrailli esirin öldüğü açıklandı

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 4 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürdüğü sırada 4 İsrailli esirin öldüğünü duyurdu. Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell isimli esirlerin ölümüne ilişkin ailelerine bilgi verildiği ve ölüm nedenlerinin incelendiği belirtildi.

Saldırılar Sürerken Öldü Tahmin Edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırılarını sürdürdüğü sırada, 4 esirin aylar önce birlikte öldürüldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti.

İsrail Medyası ve İsrailli Esirlerin Durumu

Öte yandan İsrail medyasında, 4 esirin İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Gazze Şeridi'nde toplamda 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.:

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