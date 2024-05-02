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İsveç’te yapılacak Eurovision’a Filistin bayrağı ile girmek yasak

Avrupa Yayın Birliği, İsveç Malmö’de 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’nda, davetlilerin içeriye Filistin bayrağı ile girişinin yasaklandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 16:28
İsveç’te yapılacak Eurovision’a Filistin bayrağı ile girmek yasak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç’in Malmö kentinde, 11 Mayıs’ta yapılacak olan Eurovision Şarkı Yarışması’nda, içeriye Filistin bayrağı ve Filistin’le ilgili olan pankartların alınmayacağını açıkladı.

Kentte protesto düzenlenecek

İsveç Filistin Grubu ise İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına tepki göstermek için Malmö’de protesto düzenleneceğini duyurdu. Grup, “Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahneye çıkacağını açıkladı.

Malmö Emniyet Müdürlüğü’ne göre, şehre 100 bin civarında göstericinin gelmesi bekleniyor. Durumla ilgili olarak, geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı da bildirildi.

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