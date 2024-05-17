Düşük faizli kredi arayanlara müjde! Ayda sadece 5681 TL ödeyeceksiniz

İhtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlar için merkez bankasının faiz oran rakamlarının sabitlemesinden sonra bankalar kredi hesaplamalarını güncelliyor. Detaylar haberimizde…







AYLIK 5680 TL TAKSİTLE İHTİYAÇ KREDİSİ! 12 AY VADELİ KREDİ HESAPLANDI

12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde aylık ödeme hesaplaması mayıs ayı ortalarında yapılıyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Nisan ayında faiz oranını yüzde 50'de değiştirmemesinin ardından piyasalar Mayıs ayında faiz kararı beklemeye başladı. 23 Mayıs'ta açıklanan faiz kararı öncesinde geri sayım sürüyor. Bu kapsamda 12 ay geri ödeme süresine sahip 50.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanan bir kişinin aylık ödemesi için farklı faiz oranları baz alınarak hesaplamalar yapılmış ve verilen bir tablo oluşturulmuştur.

MAYIS 2024 İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMASI

12 Mayıs itibarıyla güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ile yapılan hesaplamalara göre 12 ay vadeli 500.000 TL çeken bir kişinin ödemesi gereken aylık tutar şu şekilde:

50.000 TL ihtiyaç kredisi %3,94 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 5.680 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %3,99 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 5.701 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %4,09 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 5743 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %4,59 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 5953 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %4,75 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 6021 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %4,89 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 6081 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %4,94 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 6103 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi % 4,99 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 6124 Türk Lirası

50.000 TL ihtiyaç kredisi %5,99 faiz oranıyla alınırsa aylık ödeme: 6.562 Türk Lirası

İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI 2024 MAYIS

50.000 TL ihtiyaç kredisi için yapılan hesaplamalara göre 12 ay vadeli alınması durumunda aylık ödeme tutarı 5.680 TL'den başlarken, bankadan güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında sorular geliyor. Vade ve kredi tutarı gibi faktörler faiz oranlarının değişmesine neden olsa da bankalar önceki aylarda olduğu gibi mayıs ayında da yeni müşterilere çeşitli fırsatlar sunmaya devam etti. Bu kapsamda güncel fırsatlara ve detaylı bilgiye bankanın resmi internet sitelerinde ulaşılabilir.