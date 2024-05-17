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Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaş asgari ücretle geçinmeye çalışıyorken bu işi yapan bir vatandaş ayda 150 bin Türk Lirası kazandığını açıkladı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 17.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:18
Bu işi yapanlar ayda 150 bin TL maaş kazanıyor! Son yılların gözdesi oldu

Asgari ücretle yaşam mücadelesi veren milyonlarca vatandaş bu ürünün ayda 150 bin Türk Lirası kazandırdığını duyunca çok şaşıracaklar. Detaylar haberimizde…

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AYDA 50 DEĞİL TAM 150 BİN TL KAZANIYOR! BU İLLERDE YAŞAYANLARA BÜYÜK SÜRPRİZ

Özellikle Bolu, Kastamonu ve Antalya bölgesindeki çoğu insan bu sürprizi bilmiyordu. Detaylar haberimizde…

Bazı mesleklerde aylık kazanç asgari ücretle sınırlıyken, bazı mesleklerde 100 bin liranın üzerinde kazanç elde etmek hâlâ mümkün.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya, günde 4 saat çalışarak 5 bin TL'den fazla kazanıyor. Kaya'nın aylık geliri 100 ila 150 bin lira arasında. Halit Kaya tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaya devam ediyor. Kaya ormanda çalışıyor ve kültür mantarlarını toplayıp satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Gazipaşa'da kırmızı mantar adı verilen mantar türüne vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kanlıca mantarı olarak bilinen mantar, yöre halkına önemli bir gelir sağlıyor.

Her gün 30 ile 50 kilo arasında mantar topladığını belirten Kaya, kilosunu 100 TL'den sattığını söyledi.

işçi

4 SAATTE 5 BİN KAZANIYOR

Bu mantarın halkın gözdesi olduğunu belirten Kaya, 4-5 saatlik çalışmanın ardından 3.000-5.000 TL kazandığını açıkladı.

KANLICA MANTARININ FAYDALARI NELER?

Kanlıca mantarı vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan birçok vitamin, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Mantarlar bağışıklık sistemini güçlendirir ve kan basıncını dengeler. Vejetaryenler tarafından sıklıkla tüketilen mantarlar da bol miktarda protein içerir. Aynı zamanda temel besin maddelerinin kaynağı olan amino asitleri de içerir.

BUZDOLABINDA NASIL SAKLANMALI?

Kanlıca mantarları buzdolabında 7 gün tazeliğini koruyabilir. Mantarlar gözenekli bir yapıya sahip oldukları için buzdolabına koyarken kokusu olmayan yiyecekler bulundurmanız gerekir.

Peki Kanlıca mantarı nerede yetişir? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Akdeniz bölgesinde öne çıkan Kanlıca mantarı Bolu'da da oldukça popüler. Bu mantar yerel halk için oldukça önemli olan Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu Taşköprü'de de yetişiyor.

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