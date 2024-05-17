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MAPEG büro personeli alımı duyurusu! Şartları sağlayanlar yüksek maaşlı işi kapacak

MAPEG tarafından yapılan son dakika basın açıklamasında, personel alımı için başvuruların 13 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:10
MAPEG büro personeli alımı duyurusu! Şartları sağlayanlar yüksek maaşlı işi kapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) personel alımı başvuruları başlatıldı. MAPEG tarafından yapılan son dakika basın açıklamasında, 5 büro personeli ile 5 güvenlik görevlisi alımının 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi. Sözleşmeli İşçi İşe Alma Yönergesi kapsamındaki sözleşmeli işçilerin işe alımları Pazartesi günü başlatılıyor..

İLANA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana kayıt yaptıracaklarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

a) 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesi içeriğinde belirtilen şartları taşıma.

b) 2022 yılında yapılan KPSS (B) grubu sınavına girilmiş olunması.

c) Son talep edildiği yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla otuz beş yaşını geçmemiş olmak (1 Ocak 1989 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

ç) Herhangi kamu kurum veya kuruluşunda 4/B sözleşmeli çalışmamak.

d) 4/B 657 sayılı Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerine ilişkin kanun maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışırken, son bir yıl içerisinde sözleşmelere uyulmaması nedeniyle sözleşmeler kuruluşlar tarafından feshedilmemesi ve sözleşmenin o süreçte tek taraflı olarak feshetmemesi.

e) Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alınması.

f) Askerlik çağına girmiş erkeklerin askerlik ile ilişiğinin bulunmaması.

g) Görevlerinizi sürekli olarak yerine getirme yeteneğinizi etkileyecek bir hastalık yaşamamak.

MAPEG büro personeli alımı duyurusu

B- Özel Koşullar

1) Büro Personeli pozisyonları için;

a) Üniversitelerin büro yönetimi ve yönetici asistanlığı lisans programından mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlenen personel seçme sınavında

KPSS P93 puan türü üzerinden en az 60 (altmış) puan veya daha fazlasını elde etmek,

c) Gerektiğinde vardiyalara uyum sağlamak.

2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için;

a) Üniversite diplomasına sahip olmak,

b) ÖSYM'nin 2022 yılında düzenlediği personel seçme sınavında KPSS P93 puan türü üzerinden en az 60 (altmış) puan veya daha fazlasını elde etmek,

c) Gece-gündüz, kapalı ve açık havada 24 saat vardiya halinde çalışmak.

d) Son başvuru tarihine kadar silahlı/silahsız olarak güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olması.

d) 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri'ne Dair Kanunda 10. maddedeki şartları taşıyor olunması.

e) Boyun 170 cm den kısa olmaması, kilonun da cm cinsi üzerinden boy uzunluğunun son 2 rakamının 15 den fazlası, 13 den az olmaması gerekiyor.

NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlan başvuruları 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecektir.

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