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Macron: Trump'a yapılan silahlı saldırı demokrasilerimiz için bir trajedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yapılan silahlı saldırıyı demokrasiler için trajik bir olay olarak değerlendirdi. Macron, Trump'a acil şifa dileklerini iletti ve Amerikan halkının şokunu paylaştıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 13:46
Macron: Trump'a yapılan silahlı saldırı demokrasilerimiz için bir trajedi

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ: MACRON'UN DEĞERLENDİRMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı "demokrasilerimiz için trajedi" olarak nitelendirdi. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaştıklarını belirtti ve Trump'a acil şifa dileklerini iletti.

SALDIRI DETAYLARI

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki bir miting sırasında kürsüden destekçilerine hitap ederken, silahlı bir saldırıya maruz kalmıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiş, ancak saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, ikisi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırıyı gerçekleştiren saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini, demokrasiler için büyük bir trajedi olarak değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci öldü, birkaç kişi yaralandı. Bu demokrasilerimiz için bir trajedi. Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşıyor." ifadeleri ile belirtirken, olayın demokrasiler için önemine vurgu yaptı.

FBI VE İNCELEMELER

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlayarak, olayı derinlemesine inceleme sürecine almıştı. FBI'ın açıklamalarına göre, olayda hayatını kaybeden ve saldırıyı gerçekleştiren kişi Thomas Matthew Crooks olarak tespit edilmişti.

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