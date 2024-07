Macron: Trump'a yapılan silahlı saldırı demokrasilerimiz için bir trajedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı "demokrasilerimiz için trajedi" olarak nitelendirdi. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaştıklarını belirtti ve Trump'a acil şifa dileklerini iletti.

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki bir miting sırasında kürsüden destekçilerine hitap ederken, silahlı bir saldırıya maruz kalmıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiş, ancak saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, ikisi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırıyı gerçekleştiren saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini, demokrasiler için büyük bir trajedi olarak değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci öldü, birkaç kişi yaralandı. Bu demokrasilerimiz için bir trajedi. Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşıyor." ifadeleri ile belirtirken, olayın demokrasiler için önemine vurgu yaptı.

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) Temmuz 14, 2024