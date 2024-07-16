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Maskat'ta silahlı saldırı! 1'i polis 6 Kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 23:52
Maskat'ta silahlı saldırı! 1'i polis 6 Kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Umman'ın başkenti Maskat'ta meydana gelen silahlı saldırı, 1'i polis 6 kişinin ölümüne ve 28 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde, bir cami yakınında gerçekleşti. Olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu.

SALDIRININ DETAYLARI

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i polis olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 28 kişi arasında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişi de bulunuyor. Yaralıların çeşitli uyruklardan olduğu belirtildi.

Haberde, saldırıyı düzenledikleri belirlenen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi. Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırının nedeni hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

PAKİSTAN'IN TEPKİSİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölenlerden 4'ünün Pakistanlı olduğunu ve yaralılar arasında da Pakistanlıların bulunduğunu açıkladı. Pakistan'ın Maskat Büyükelçiliği, yetkililerle temas halinde olduğunu ve olayda yaralanan Pakistanlılara tam destek sağlamak için gerekli tüm adımları attığını belirtti.

BAE'DEN DESTEK MESAJI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Maskat'ta düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. BAE, Umman'ın güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirler konusunda dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Açıklamada, "BAE, bu suç eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyor. Güvenlik ve istikrarı hedef alan, halkın hayatını tehlikeye atmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka aykırı olan her türlü şiddeti reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırının ardından Maskat'ta ve ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yetkililer, saldırının nedenini araştırmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

Maskat'ta düzenlenen saldırı, uluslararası arenada da geniş yankı buldu. Birçok ülke, saldırıyı kınayan açıklamalar yaparak Umman'a destek mesajları gönderdi. Uluslararası toplum, Umman'ın güvenlik ve istikrarını koruma çabalarına destek vererek, bu tür şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Maskat'ta meydana gelen silahlı saldırı, 1'i polis 6 kişinin ölümüne ve 28 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Pakistan ve BAE gibi ülkeler, saldırıya tepki göstererek Umman'a destek mesajları gönderdi. Olay, uluslararası arenada da geniş yankı buldu ve Umman'ın güvenlik çabalarına destek çağrıları yapıldı. Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırının nedenini araştırmaya devam ediyor ve olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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