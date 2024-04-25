Moskova terör saldırısının arkasında birden fazla ülkeden vatandaşlar var: Kripto para finansmanı iddiası

Rus yetkililer, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının arkasında birden fazla ülkeden vatandaşların olduğunu ve saldırıyı finanse etmek için kripto para kullandıklarını duyurdu. Rusya Federal Mali İzleme Servisi Başkanı Yuri Chikhanchin, konser salonuna yapılan terör saldırısının kripto para kullanılarak finanse edildiğini iddia etti.

Dünya'nın aktardığı bilgilere göre, Rusya Federal Mali İzleme Servisi Başkanı Yuri Chikhanchin, Moskova'nın dışındaki Crocus Belediye Binası'ndaki konser salonuna düzenlenen terör saldırısının planlanmasında çeşitli ülkelerden vatandaşların yer aldığını ve saldırıyı finanse etmek için kripto para kullandıklarını belirtti.

Chikhanchin, "Soruşturma halen devam ediyor, ancak elde edilen ilk sonuçlar, bir dizi ülkenin vatandaşının terör saldırısının planlanmasında rol aldığını açıkça gösteriyor. Saldırı çok sayıda finans kuruluşu aracılığıyla finanse edildi ve kripto para da dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanıldı" şeklinde konuştu.

Chikhanchin ayrıca, saldırının karmaşık bir şekilde planlandığını ve saldırıdan sonra pek çok ülkenin Rusya'ya yardımcı olmaya istekli olduğunu belirtti.

22 Mart akşamı yaşanan saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmiş, 551 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının dört faili ile saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma komitesi, saldırganların Ukrayna milliyetçileri ile bağlantılı olduklarına dair kanıtlar bulmuştu.