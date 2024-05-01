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Mozambik, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı: Sivillerin korunması ve ateşkes çabaları gündemde

Mozambik, BM Güvenlik Konseyi'nin mayıs ayındaki dönem başkanlığını üstlenerek, sivillerin korunması ve acil ateşkes çağrılarını ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:03
Mozambik, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı: Sivillerin korunması ve ateşkes çabaları gündemde

Mozambik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni dönem başkanı olarak göreve başladı. Ülkenin BM Daimi Temsilcisi Pedro Comissario Afonso, basın toplantısında, bu dönemde öne çıkacak konular arasında sivillerin korunması, çatışmaların kadın ve çocuklar üzerindeki etkisi ile dünya genelindeki çatışmaların olduğunu belirtti. 

Afonso ayrıca, Gazze'deki durum hakkında da endişelerini dile getirerek, ülkesinin acil bir ateşkesi desteklediğini ve bu yönde çaba sarf edeceklerini vurguladı. Mozambik, ateşkesin sağlanamaması durumunda yeni bir karar tasarısı üzerinde çalışabileceklerine işaret etti. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Malta'dan devralan Mozambik'in ardından sıradaki başkanlığı Güney Kore üstlenecek.

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