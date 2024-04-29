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NATO'dan, Ukrayna'ya daha fazla destek sözü: Silah teslimatları hızlanacak!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların hızlandırılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 29.04.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 18:32
NATO'dan, Ukrayna'ya daha fazla destek sözü: Silah teslimatları hızlanacak!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların hızlanmasının önemini vurgulayarak, daha fazla desteğin yolda olduğunu açıkladı.

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, askeri yardımların gecikmesinin savaş alanında ciddi sonuçlara yol açtığına dikkat çekti. ABD'nin uzun süren müzakerelerin ardından bir paket üzerinde anlaşamadığını ve Avrupalı müttefiklerin de söz verilen ölçekte mühimmat sağlayamadığını belirtti.

Geç ulaşan her askeri yardımın Rusya'nın cephe hattında ilerlemesi anlamına geldiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç olmadığını ve daha fazla destek yolunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak, "Tedariki geciktirdiğimizde bunun ölüm kalım meselesi olduğunun farkına varmalıyız." şeklinde konuştu.

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı kabul ettiğini ve ABD'nin 60 milyar doların üzerindeki yardım paketinin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın yeni taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, diğer müttefik ülkelerden de yakında yeni açıklamaların gelmesini beklediklerini belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin doğru olduğunu belirterek, "Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek." dedi.

Washington'da temmuzda yapılacak NATO Zirvesi'nde, üyelik için müttefiklerle varılması gereken mutabakatın sağlanacağını düşünmediğini kaydeden Stoltenberg, Ukrayna'yı NATO standartlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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