NATO'nun Nordic Response 24 Tatbikatı Başlıyor: Finlandiya İlk Kez Katılıyor

NATO'nun İskandinav Tepkisi 24 tatbikatları, Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında ilk defa bu ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Kuzey Finlandiya, İsveç ve Norveç'te düzenlenecek olan tatbikatlar, Norveç liderliğinde ve Steadfast Defender 24 adı altında icra edilen, on yıllardır yapılan en büyük NATO askeri tatbikatlarının bir parçasını oluşturuyor. 15 Mart'a kadar devam etmesi planlanan tatbikatlara, 14 ülkeden yaklaşık 20 bin asker katılacak.



Finlandiya ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Tatbikat, NATO'nun operasyon kabiliyetini, uyumunu ve İttifak'ın tüm savunma alanlarını ortaya koyacak. Steadfast Defender 24, NATO'nun onlarca yıldır gerçekleştirdiği en önemli eğitim tatbikatlarından biri olma özelliği taşıyor. Tatbikatın ve Nordic Response 24'ün hazırlıkları ise birkaç yıldır devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), 19 Ocak'ta Rusya'nın NATO'nun Kararlı Savunucusu'na yönelik bir provokasyon içeren bir bilgilendirme kampanyası başlattığını belirtti. Steadfast Defender 2024 ise 22 Ocak'ta başlamış olup NATO ülkeleri ve İsveç'ten 90 bin askerin katılımıyla, ittifakın Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlediği en büyük tatbikat olma özelliği taşıyor.

Türkiye ve müttefiklerinin katılımıyla gerçekleşen bu tatbikatlar, bölgesel güvenliği artırmayı ve NATO ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. NATO'nun bu tür etkinlikleri, askeri güç gösterisinin yanı sıra bölgedeki istikrarın korunmasına yönelik bir stratejinin parçasını oluşturuyor.