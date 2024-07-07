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Nepal'de muson yağmurları felaketi: 47 kişi hayatını kaybetti!

Nepal'de yaşanan muson yağmurları, sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması sonucu en az 47 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çalışma Bakanı, ülke genelindeki bu felaketin boyutlarını verilerle açıkladı. Başkent Katmandu'da evlerin su altında kaldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:13
Nepal'de muson yağmurları felaketi: 47 kişi hayatını kaybetti!

Nepal Ulusal Meclisi'nde yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ani sel baskınlarına ve toprak kaymalarına sebep oldu. Selde 4 kişi hayatını kaybederken, toprak kaymaları ve yıldırım çarpmaları sonucunda ise 43 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Katmandu'ya Büyük Darbe

Başkent Katmandu'da sel nedeniyle birçok ev sular altında kaldı. Yetkililer, bölgedeki felaketin boyutunu anlatırken, muson yağmurlarının Ekim ayına kadar etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Yıllık Kayıplar Artıyor

Her yıl Haziran ayında başlayan muson yağmurları, Nepal'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açıyor. 

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