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Netanyahu’nun oğlu ordu ve İç Güvenlik Teşkilatı’nı ihanetle suçladı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı ve orduyu ihanetle suçladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 15:52
Netanyahu’nun oğlu ordu ve İç Güvenlik Teşkilatı’nı ihanetle suçladı!

Yair Netanyahu, X platformu üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımda İsrail Yksek Mahkemesi’nin dün aldığı kararı eleştirdi. Dün akşam X üzerinden paylaşım yapan Yair, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin 7 Ekim’deki başarısızlıklar üzerine yürüttüğü soruşturmayı Temmuz tarihindeki duruşmaya erteleme kararına tepki gösterdi. 

Yair Netanyahu, "Neyi gizlemeye çalışıyorlar? İhanet yoksa neden dış ve bağımsız tarafların soruşturma yapmasından korkuyorlar?" ifadelerini kullanırken, hava kuvvetlerinin 7 Ekim’de nerede olduğunu sordu. Ayrıca, Devlet Soruşturma Komitesi’nin, Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından yönetildiğini ve bu sebeple de sol için bir örtbas komitesi olabileceğini savundu. 

7 Ekim’deki saldırılarılarla ilgili Yair’in yanı sıra Binyamin Netanyahu da İsrail ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı’nı suçlamıştı. Bunun üzerine de İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin erken uyarıdan habersiz oldukları öne sürülmüştü. Ülke medyasında Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkilileri, söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olup duruma şaşırtmıştı. 

Son olarak, ülke tarihindeki en sağcı hükümete muhalefet eden kesimler, erken seçim çağrısında bulunurken, Netanyahu’nun Hamas’ın KAssam Tugayları ile olan çatışmaları da devam ediyor. 

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