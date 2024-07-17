Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarına rağmen Sen Nehri'nde yüzdü!

Hidalgo, izleyicilerin tezahüratları arasında deniz gözlüğünü takarak, Paris Valisi Marc Guillaume ile birlikte Sen Nehri'ne girdi ve mayo yerine dalgıç kıyafeti giymeyi tercih etti.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Olimpiyat Oyunları'na ve 28 Ağustos-8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, birçok spor müsabakası Paris ve çevresinde gerçekleşecek.

Sen Nehri, 1923 yılından bu yana kirlilik ve gemi trafiği nedeniyle yüzmeye kapalıydı. Ancak bu yıl, Olimpiyatlar açılış töreni, maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce yaptığı bir açıklamada, Sen Nehri'nde yüzmeyi planladığını ifade etmişti; ancak ne zaman yapacağına dair bir bilgi vermemişti.

