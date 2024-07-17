Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarına rağmen Sen Nehri'nde yüzdü!

Sen Nehri'nin kirlilik seviyesi nedeniyle Olimpiyatlar sırasında yüzmeye uygun olup olmayacağı konusunda endişeler devam ederken, Hidalgo, söz verdiği gibi nehirde yüzdü. Bu eylemiyle nehrin temiz olduğuna dair bir mesaj vermek istedi.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:18
Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarına rağmen Sen Nehri'nde yüzdü!

Hidalgo, izleyicilerin tezahüratları arasında deniz gözlüğünü takarak, Paris Valisi Marc Guillaume ile birlikte Sen Nehri'ne girdi ve mayo yerine dalgıç kıyafeti giymeyi tercih etti.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Olimpiyat Oyunları'na ve 28 Ağustos-8 Eylül arasında Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, birçok spor müsabakası Paris ve çevresinde gerçekleşecek. 

Sen Nehri, 1923 yılından bu yana kirlilik ve gemi trafiği nedeniyle yüzmeye kapalıydı. Ancak bu yıl, Olimpiyatlar açılış töreni, maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce yaptığı bir açıklamada, Sen Nehri'nde yüzmeyi planladığını ifade etmişti; ancak ne zaman yapacağına dair bir bilgi vermemişti.

İLGİLİ HABERLER

100 yaşına kadar yaşamanın gizli formülü ortaya çıktı! Bu 6 şeyi yapan ömrüne ömür katıyor

Z kuşağı bu 3 kuruyemişten vazgeçemiyor! Enerjilerinin kaynağı meğer buymuş

Araba alacak parası olmayana Toyota'dan tam destek! Dev kredi kampanyası başladı

SON DAKİKA! Meclis'te karar verildi! Tüm ulaşım araçları 3 ay bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

Ankara'da iş arayanlar başvuruya akın edecek! KPSS 50 puanla alım yapılacak

Araba alacak parası olmayana Toyota'dan tam destek! Dev kredi kampanyası başladı

Emekli zammı sonrası düzenleme! Artık 9.375 TL- 7.500 TL- 6 bin 250 TL alacaklar

Çinli otomobil devi Türkiye'nin fişini çekti! Araç alanlar kara kara düşünüyor

Faturalı hat kullananlar 6 ay tek kuruş fatura ödemeyecek! Bir başvuru yetiyor

SON DAKİKA! Meclis'te karar verildi! Tüm ulaşım araçları 3 ay bedava

İçi tam bir vitamin deposu! Omega 3 zenginliğiyle biliniyor: Kemikleri demir gibi yapıyor

En düşük emekli maaşı revizesi promosyonlara yansıdı! 3.000 TL arttırıldı

100 yaşına kadar yaşamanın gizli formülü ortaya çıktı! Bu 6 şeyi yapan ömrüne ömür katıyor

Kahve içerken bu 9 hatadan ışık hızıyla kaçın! Bu zararı kimsenin aklına bile gelmezdi

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu sızdırıldı! Bomba ayrılık senaryosu sil baştan değiştirdi

Z kuşağı bu 3 kuruyemişten vazgeçemiyor! Enerjilerinin kaynağı meğer buymuş