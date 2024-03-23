Putin’den ilk açıklama: 24 mart “ulusal yas günü” ilan edildi

Moskova’da bir konser salonunda yaşanan terör saldırısı sonrasında ilk kez konuşan Putin, “Naziler gibi saldırıp halkımız öldürdüler. Sorumlular cezasını çekecek” dedi. Konuşmasında “Emri kim verdiyse cezasını çekecek” ifadelerinde bulunan Putin, saldırganların Ukrayna sınırında yakalandığını belirtti.

Bundan sonraki süreç için de konuşan Putin, ülke genelinde güvenlik önemlerinin artırıldığına dikkat çekti. Moskova ve diğer bölgeler için terörle mücadele konusunda ek önlemler alındığını ifade eden lider, “Rusya en zor sınavlardan daha da güçlenerek çıktı ve yine öyle olacak” dedi.