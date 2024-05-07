Rusya’da beşinci kez başkan olan Putin dönemi resmen başladı

Rusya’da Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 87’sinden fazlasını alan ve yeninden devlet başkanı olarak seçilen Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende yemin ederek, görevine resmi olarak başladı.

Rusya Devlet Başkanı olarak göreve 5. kez başlayacak olan Putin’in yemin etmesi sonrasında, iş başındaki hükümet de istifa edecek ve hükümet yeniden kurulacak. Putin, yemin sonrasında 6 yıl boyunca Rusya Devlet Başkanı olarak görevini sürdürecek.





Yemin töreni sırasında konuşan ve Batı devletleri ile diyaloğa açık olduklarını ifade eden Putin, “Rusya'yı ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açığız. Batılı devletlerle diyalogdan da vazgeçmiyoruz. Onlar da seçimini buna göre yapmalı” ifadelerine yer verdi.