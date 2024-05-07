Bist 100
10.161,59 1%
DOLAR
32,26 0,06%
EURO
34,75 -0,09%
ALTIN
2.389,86 -0,31%

Rusya’da beşinci kez başkan olan Putin dönemi resmen başladı

Rusya’da Mart’ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 87’sinden fazlasını alan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende yemin ederek, 5. kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:00
Rusya’da beşinci kez başkan olan Putin dönemi resmen başladı

Rusya’da Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 87’sinden fazlasını alan ve yeninden devlet başkanı olarak seçilen Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende yemin ederek, görevine resmi olarak başladı.

Rusya Devlet Başkanı olarak göreve 5. kez başlayacak olan Putin’in yemin etmesi sonrasında, iş başındaki hükümet de istifa edecek ve hükümet yeniden kurulacak. Putin, yemin sonrasında 6 yıl boyunca Rusya Devlet Başkanı olarak görevini sürdürecek.

Rusya’da beşinci kez başkan olan Putin dönemi resmen başladı

Yemin töreni sırasında konuşan ve Batı devletleri ile diyaloğa açık olduklarını ifade eden Putin, “Rusya'yı ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açığız. Batılı devletlerle diyalogdan da vazgeçmiyoruz. Onlar da seçimini buna göre yapmalı” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Nakit para arayanlara 20.000 TL acil kredi! Ziraat Bankası 48 içinde başvurana verecek

Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

TCKN 6 ve 8 olanlar Dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a bakmayan çok şey kaçıracak

Büyükelçiliğe yüksek maaşla personel alımı! İstanbul, Ankara'da iş arayanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu

Borsa'da parası olan oh çekecek! O ödeme yükü ortadan kalkıyor!

Mayıs ayında getiri hortladı! 75.000 TL'niz olsun yeter

Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kemikleri demir gibi güçlendiriyor! Yoğurda 1 kaşık karıştırıp yemek yetiyor

8 Mayıs'ta Yıldızların Dansı: Burçlara Göre Günlük Rehber

Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın! Felakete zemin hazırlıyor

Tansiyon ilaçlarını çöpe atın! Günde bir bardak içmek tansiyonu şıp diye düşürüyor

Büyükelçiliğe yüksek maaşla personel alımı! İstanbul, Ankara'da iş arayanlar dikkat

Su faturalarını şak diye düşürecek hamle! Yüzde 30 indirim o tarihte başlıyor

TCKN 6 ve 8 olanlar Dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a bakmayan çok şey kaçıracak

KPSS şartı kaldırıldı! 35 bin TL maaşla kamu kurumlarına personel alımı

Nakit para arayanlara 20.000 TL acil kredi! Ziraat Bankası 48 içinde başvurana verecek