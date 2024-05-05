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Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te Oçeretino ele geçirildi, Ukrayna'dan 20 İHA vuruldu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Oçeretino yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:59
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te Oçeretino ele geçirildi, Ukrayna'dan 20 İHA vuruldu!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre, Rus ordusu Donetsk bölgesindeki Oçeretino yerleşim birimini kontrol altına aldı. Bu gelişme, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Rus askeri güçleri, Oçeretino'yu ele geçirme operasyonu sonucunda Ukrayna ordusuna ait önemli mevzileri de ele geçirdi.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 20 insansız hava aracının (İHA) da vurulduğu belirtildi.

Rusya, Ukrayna ordusuna ait toplamda 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 762 İHA, 512 hava savunma füze sistemi, 15 bin 917 tank ve zırhlı araç, 1279 çok namlulu roketatar, 9 bin 314 obüs ve havan topu ile 21 bin 479 özel askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

Bu Gelişme Ne Anlam Taşıyor?

Oçeretino'nun ele geçirilmesi, Rusya'nın Donetsk bölgesinde önemli bir ilerleme kaydetmesini sağlıyor. Bu durum, Ukrayna'ya yönelik askeri baskıların daha da artabileceğini gösteriyor.

Savaş Ne Zaman Bitecek?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ne zaman sona ereceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Her iki taraf da geri adım atmamakta ısrar ediyor ve çatışmalar devam ediyor.

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