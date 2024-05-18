ING, Ziraat, Garanti Bankası ve 5 bankadan ortak karar! Hesabı olanlar hemen kontrol etsin

Banka müşterilerine önemli haber! Yeni kampanyalar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN YENİ KAMPANYALARI
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Güncel olarak bankaların 50 bin TL kredi tutarları ve aylık taksit tutarları şu şekilde hesaplanıyor;
ING İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,79 (Üç ay ertelemeli kredi)
Aylık taksit bedeli: 2.993,44 Türk Lirası
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,74
Aylık taksit bedeli: 3.485,98 lira
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 49 bin 001 Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,34
Aylık taksit bedeli: 3.811,19 Türk Lirası
GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,39
Aylık taksit bedeli: 3.301,14 Türk Lirası
TEB İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,99
Aylık taksit bedeli: 3 bin 94 Türk Lirası
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,55
Aylık taksit bedeli: 3.395,73 Türk Lirası
YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,49
Aylık taksit bedeli: 3.894,02 Türk Lirası
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,57
Aylık taksit bedeli: 3.395,73 Türk Lirası
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,49
Aylık taksit bedeli: 3.353,57 Türk Lirası
FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ
Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası
Vade süresi: 36 ay
36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,79
Aylık taksit bedeli: 4.061,38 Türk Lirası