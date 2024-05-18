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ING, Ziraat, Garanti Bankası ve 5 bankadan ortak karar! Hesabı olanlar hemen kontrol etsin

Bankalar yeni faiz oranlarını açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 16:45
ING, Ziraat, Garanti Bankası ve 5 bankadan ortak karar! Hesabı olanlar hemen kontrol etsin

Banka müşterilerine önemli haber! Yeni kampanyalar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN YENİ KAMPANYALARI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Güncel olarak bankaların 50 bin TL kredi tutarları ve aylık taksit tutarları şu şekilde hesaplanıyor;

güncel banka kredileri

ING İHTİYAÇ KREDİSİ 

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,79 (Üç ay ertelemeli kredi)

Aylık taksit bedeli: 2.993,44 Türk Lirası

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,74

Aylık taksit bedeli: 3.485,98 lira

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ 

Çekilecek tutar: 49 bin 001 Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,34

Aylık taksit bedeli: 3.811,19 Türk Lirası

GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ 

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,39

Aylık taksit bedeli: 3.301,14 Türk Lirası

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 3,99

Aylık taksit bedeli: 3 bin 94 Türk Lirası

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ 

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,55

Aylık taksit bedeli: 3.395,73 Türk Lirası

YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,49

Aylık taksit bedeli: 3.894,02 Türk Lirası

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,57

Aylık taksit bedeli: 3.395,73 Türk Lirası

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 4,49

Aylık taksit bedeli: 3.353,57 Türk Lirası

FİBABANKA İHTİYAÇ KREDİSİ 

Çekilecek tutar: 50 bin Türk Lirası

Vade süresi: 36 ay

36 ay için açıklanan faiz oranı: 5,79

Aylık taksit bedeli: 4.061,38 Türk Lirası

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