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TikTok ve ByteDance ABD Hükümetine dava açtı! İşte davanın sebebi

TikTok ve ByteDance, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki, neden dava açıldı? Platform kapanacak mı? Bu haberde tüm detayları bulabilirsiniz

Yayın Tarihi: 07.05.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:42
TikTok ve ByteDance ABD Hükümetine dava açtı! İşte davanın sebebi

TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya. Platformun ABD'de devredilmesi veya yasaklanması için yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı. Bu yasa tasarısına karşı TikTok ve ByteDance, ABD Temyiz Mahkemesine dava açtı.

Davada Neler İleri Sürüldü?

Dava dilekçesinde, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin vermek için yasanın talep ettiği satışın "ne ticari, ne teknolojik ne de yasal olarak" mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca yasanın anayasaya aykırı olduğu da savunuldu.

Yasa Ne İstiyor?

Yasa, TikTok'un "ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle 19 Ocak 2025'e kadar bir ABD firmasına devredilmesini veya yasaklanmasını öngörüyor. Aksi takdirde platformun internet uygulama mağazalarından kaldırılması planlanıyor.

Neden Yasaklanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya?

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen yasanın destekçileri, TikTok'un Çinli ByteDance firması tarafından kontrol edildiğine ve platformun ABD'li kullanıcıların bilgilerini Çin hükümetine aktardığına dikkat çekiyor.

TikTok Ne Diyor?

TikTok yönetimi ise bu iddiaları reddediyor ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını savunuyor.

Platform Kapanacak mı?

Davanın sonucuna göre TikTok'un ABD'de kapatılıp kapatılmayacağı belli olacak. Bu dava, ABD ve Çin arasındaki gerilimi de artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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