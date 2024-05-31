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Trump'tan New York Mahkemesi ve ABD devletine ağır suçlamalar: "Faşist bir devlette yaşıyoruz"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki "sus payı" davasında aleyhine verilen hükmün ardından mahkemeyi "siyasi tarafgirlikle", devleti ise "faşistlikle" suçladı

Yayın Tarihi: 31.05.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 20:35
Trump'tan New York Mahkemesi ve ABD devletine ağır suçlamalar: "Faşist bir devlette yaşıyoruz"

Trump'tan ABD devletine ve New York mahkemesine suçlamalar

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York’taki "sus payı" davasında aleyhine verilen hüküm sonrasında mahkemeyi ve devleti sert sözlerle eleştirdi. Trump, Manhattan'daki Trump Tower’da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, mahkemeyi "siyasi tarafgirlikle", devleti ise "faşistlikle" suçladı.

Mahkeme ve Devlete Sert Eleştiriler

Trump, jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bana yapabiliyorlarsa herkese yapabilirler. Bunlar kötü insanlar. Çoğu durumda bunların hasta insanlar olduğuna inanıyorum." dedi. Hakkındaki kararın siyasi tarafgirlikle alındığını iddia eden Trump, "Onlar Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ile tam bir işbirliği içindeler. Bunların hepsi (Joe) Biden ve belki de onun adamları tarafından yapılıyor." şeklinde konuştu.

Konuşma Yasağına Tepki

Trump, "Ben başkanlık için önde gelen kişiyim ve iki cümleyi bir araya getiremeyen bir adam tarafından, bir mahkeme tarafından verilen konuşma yasağı emri altındayım." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Faşist bir devlette yaşıyoruz." diyerek ABD'deki hukuki durumu eleştirdi.

Mahkeme Yargıcı Hakkında Eleştiriler

Mahkeme yargıcı Juan Merchan hakkında da sert eleştirilerde bulunan Trump, "Hiç bu kadar çelişkili bir yargıç olmamıştı. Artık kimsenin almadığı bir konuşma yasağı altındayım." dedi. Binlerce dolar para cezası ödemek zorunda kaldığını ve hapisle tehdit edildiğini belirten Trump, kendisinin Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık seçimleri için önde gelen adayı olduğunu anımsattı.

Seçmenlerine Mesaj Verdi

Jüri kararının ardından 10 saatte yaklaşık 39 milyon dolar bağış topladığını belirten Trump, dava sonucunun seçmenleri olumsuz yönde etkilemeyeceğini vurguladı. ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı 5 Kasım'ın "ülke tarihinin en önemli günü" olacağını ifade etti.

Trump’ın "Sus Payı" Davası

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlanmıştı. Trump, 4 Nisan 2023'te hakim karşısına çıkmış ve kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddetmişti. Trump, suçlamaları "siyasi cadı avı" ve "seçimlere müdahale" olarak nitelendirmişti. New York’ta 6 haftadır devam eden yargılama sonucunda jüri tarafından suçlu bulunan Trump, ABD tarihinde bu durumu yaşayan ilk eski başkan olarak tarihe geçti.

Trump’a verilecek cezanın belirleneceği duruşma 11 Temmuz 2024’te yapılacak.

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