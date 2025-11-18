15 Yaşındaki Elif Esmira, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Altın Kazandı

İzmir Konak Radikal Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Esmira Özdirim, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 59 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.

Henüz 15 yaşında olan Özdirim, turnuvada çıktığı dört maçın tamamını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Okulda coşkulu ödül töreni

Şampiyonun onuruna Radikal Konak Anadolu Lisesi'nde bir ödül töreni düzenlendi. Törene Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Arslan, Radikal Konak Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Kara, Müdür Yardımcısı Müge Çakır, Radikal Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Müdürü Şive Karataş ve Rehberlik ve ARGE Koordinatörü Şule Baş katıldı. Öğrenci arkadaşları Özdirim'i alkışlarla tebrik ederken, Arslan ve Kara plaket ile çiçek takdim etti.

Okul yönetiminin değerlendirmesi

Müge Çakır öğrencilerin başarısından duydukları gururu şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyuz tabii ki. Öğrencimizle gurur duyuyoruz. Esmira’yla tanışalı yaklaşık 4 ay oldu. Göztepe Spor Kulübü ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda yollarımız kesişti. Onu tanımış olduğumuz için çok mutluyuz. İyi ki bu iş birliği olmuş, iyi ki Esmira’yı tanımışız. Ailemizin bir parçası haline geldi. Biz Esmira’yı hem sportif faaliyetleri hem de akademik başarısı anlamında destekleyen bir okuluz. Uzun antrenmanlarda ve çalışmalara katılması gereken günlerde ona özel çalışma programları hazırlıyoruz. Antrenmanlarından kalan zamanlarda akademik başarısını güçlendirmek amacıyla online ve birebir derslere katılma imkanı buluyor. Onun hedefleri ve hayalleri çok büyük. Bu gururu bize yaşattığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Azmi ve başarısı tüm öğrencilere örnek olacak nitelikte. Hedefleri ne kadar büyükse bizim ona olan inancımız daha da büyük. Her zaman yanında ve destekçisiyiz."

Gözünü olimpiyatlara dikti

Elif Esmira Özdirim ise hedeflerini ve çalışmalarını anlattı: "5 senedir, 10 yaşından beri tekvando yapıyorum ve aynı kulüple devam ediyorum. Uzun zamandır Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyordum. Antrenörümle birlikte 5 senedir tekvando yapıyorsam bunun 3 senesini Avrupa şampiyonluğu için çalışarak geçirdim. Zorluydu ama motivasyonumu ailem, antrenörüm ve öğretmenlerim sayesinde hiç kaybetmedim. Avrupa’nın birçok ülkesinden yüksek puanlı sporcular geldi. Toplam 4 maç yaparak birinci oldum. En büyük hedefim olimpiyatlar. 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında ülkemi temsil ederek madalya almak istiyorum. Okulum ve öğretmenlerim bu süreçte bana çok destek oluyor. Radikal Okulları her zaman yanımda, bu yüzden okulumdan çok mutluyum"

Avrupa şampiyonluğu sonrası Özdirim, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ve ileride olimpiyatlarda madalya hedeflediğini söyledi.

RADİKAL KONAK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ MUTLU KARA, ELİF ESMİRA ÖZDİRİM, RADİKAL KONAK ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜGE ÇAKIR