20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi'nde 230 Bildiri: Yapay Zekâ ve Eğitim Teknolojileri Öne Çıktı

20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Bartın'da Tamamlandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi", "Eğitimin Geleceğini Şekillendirmede Dönüşümsel, Yenilikçi ve Kapsayıcı Yaklaşımlar" temasıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kongrede Sunulan Bildiriler ve Katılım

Kongre boyunca yüz yüze ve çevrim içi oturumlarda toplam 230 bildiri sunuldu; bunların 110'u yüz yüze, 120'si çevrim içi olarak yer aldı. Sunulan bildirilerin 182'si Türkiye'den olup, 23 ülkeden 48 uluslararası bildiri kongrede temsil edildi.

Bildiri temaları arasında en fazla ilgi gören başlıklar Yapay Zekâ, Dijital Öğrenme ve Eğitim Teknolojileri oldu. Bunu sırasıyla Öğretmen Eğitimi, STEM, Matematik ve Fen Eğitimi, Sanat, Spor ve Kültürel Çalışmalar ve Dil Eğitimi temaları takip etti.

En çok bildiri sunan üniversiteler arasında BARÜ, ÇOMÜ ve Gazi Üniversitesi öne çıktı. Ayrıca bildirilerde Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlar da yer aldı.

Kapanış ve Değerlendirmeler

Kongrenin kapanış programı Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Değerlendirme konuşmalarını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal yaptı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya kongrenin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: "Eğitim bilimlerinde yenilikçi yaklaşımları ele aldığımız kongrede 23 farklı ülkeden 230 bildiri sunuldu. Yerel ağırlıklı, uluslararası katılımlı bir bilim şöleni gerçekleştirdik. Özellikle yapay zekâ ve etik ön plana çıkan konular oldu. Ayrıca kongremizde özel gereksinimli bireylere yönelik araştırmalar, öğrenme ortamlarına dair bildiriler de sunuldu. Bu veriler üniversitemizin bölgesel bir araştırma merkezi olarak öne çıktığını da gösterdi. Eğitim bilimlerinde her zaman farklı yönelimler, araştırma eğilimleri ortaya çıkar. Düzenlediğimiz bu organizasyonla ABD, İngiltere, Danimarka, Kanada, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden çok geniş bir coğrafyada eğitim bilimleri alanındaki yaklaşımları gördük. Hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz için istifadesi bol bir etkinlik oldu."

ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal ise şunları söyledi: "ULEAD olarak eğitim araştırmalarında kaliteye öncülük etmeye çalışıyoruz. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin temel hedefi olan topluma katkı boyutunda yenilikler getirmeyi amaçlıyoruz. Burada düzenlediğimiz kongrede felsefeden, hukuktan, ilahiyattan, mühendislikten ve daha birçok farklı alandan bildirilerin gelmesi sevindirici bir adımdır. Eğitim hepimizin görevi ve bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kongre, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BARÜ'DE DÜZENLENEN KONGREDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR ELE ALINDI