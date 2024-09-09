2024-2025 GSB, KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman? Şartlar ve Başvuru Detayları

2024-2025 eğitim yılının başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvuru süreçleri üniversite öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi imkanları, öğrencilere maddi destek sunarken, başvuru tarihleri ve şartları büyük bir merak konusu. Bu yazımızda, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı, başvuru şartları, kimlerin başvuru yapabileceği ve burs/kredi miktarları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.



KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi başvuruları alınmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihler öğrenciler tarafından takip edilmeli ve başvuru süreçleri kaçırılmamalıdır.

KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandığında, başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ve e-Devlet platformunda duyurulacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sürecinde adaylardan ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep edilmektedir. Bu bilgiler, ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle doğrulanarak incelenir ve burs ya da kredi hakkı kazanıp kazanmadıkları belirlenir.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alması gerekmektedir. Şifre almak istemeyenler ise internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile sisteme giriş yapabilirler.

Başvurular tamamlandıktan sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonucunda belirlenen sayıda öğrenciye KYK bursu, diğer öğrencilere ise KYK öğrenim kredisi sağlanır. Burs/kredi sonuçları da yine e-Devlet üzerinden açıklanmaktadır.

KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

KYK bursları, belirli şartları sağlayan öğrencilere öncelik tanınarak verilmektedir. İşte KYK bursu almaya hak kazanabilecek öncelikli gruplar:

Şehit çocukları : Şehitlerin bekar çocukları, çocukları yoksa bekar kardeşleri önceliklidir.

: Şehitlerin bekar çocukları, çocukları yoksa bekar kardeşleri önceliklidir. Gaziler ve çocukları : Gazi olan bireyler ve bekar çocukları öncelikli gruptadır.

: Gazi olan bireyler ve bekar çocukları öncelikli gruptadır. Engelli öğrenciler : Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu belirlenen öğrenciler burs hakkına sahiptir.

: Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu belirlenen öğrenciler burs hakkına sahiptir. Anne-babası vefat edenler : Hem annesi hem de babası vefat etmiş bekar öğrenciler burs başvurusunda öncelik tanır.

: Hem annesi hem de babası vefat etmiş bekar öğrenciler burs başvurusunda öncelik tanır. Koruma altındaki öğrenciler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altında bulunan ya da Darüşşafaka’da eğitim gören öğrenciler de KYK bursundan faydalanabilir.

: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altında bulunan ya da Darüşşafaka’da eğitim gören öğrenciler de KYK bursundan faydalanabilir. Milli sporcular : Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre burs hakkı kazanan milli sporcular burs başvurusunda önceliklidir.

: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre burs hakkı kazanan milli sporcular burs başvurusunda önceliklidir. YKS’de yüksek başarı elde edenler: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite giriş sınavında ilk 100’e giren öğrenciler KYK bursu alma hakkına sahiptir.

KYK KREDİSİ NEDİR VE KİMLER ALABİLİR?

KYK bursu alamayan öğrenciler için, KYK öğrenim kredisi bir alternatif olarak sunulmaktadır. Öğrenim kredisi, öğrencinin eğitim süresi boyunca geri ödemeli olarak verilen bir finansal destektir. Bursun aksine, öğrenim kredisi mezuniyetten sonra geri ödenir. Geri ödeme, mezun olduktan iki yıl sonra, belirlenen taksitler halinde yapılmaktadır. Bu süreçte öğrencilere herhangi bir faiz uygulanmaz, ancak kredi miktarı ÜFE oranlarına göre güncellenir.

Kredi, Türkiye’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine açıktır. Başvuru süreci burs ile aynıdır ve e-Devlet üzerinden yapılır.

2024-2025 KYK BURSU VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi miktarları Ocak 2023'ten itibaren artırılmıştı. 2023 yılı için belirlenen KYK burs ve kredi miktarları şu şekildedir:

Lisans öğrencileri için aylık 2.000 TL ,

için aylık , Yüksek lisans öğrencileri için aylık 4.000 TL ,

için aylık , Doktora öğrencileri için ise aylık 6.000 TL olarak belirlenmişti.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için burs ve kredi miktarlarına ilişkin yeni bir artış olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla bu tutarlar güncellenebilir. Öğrencilerin KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin resmi duyuruları takip etmeleri önerilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacaktır. Sonuçlar, başvuru yapılan e-Devlet platformu üzerinden öğrenilebilecek. Burs veya kredi hakkı kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından gerekli işlemleri yine e-Devlet üzerinden yapabilirler.