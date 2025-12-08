İEÜ Gameathon 5.0: Liseliler 24 Saatte 'Gölge' Temalı Oyunu Yarattı

İEÜ Gameathon 5.0'da gençler 24 saatte en iyi oyunu tasarlamak için yarıştı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, hızla büyüyen oyun sektörüne lise öğrencilerinin ilgisini çekmek amacıyla Gameathon 5.0 etkinliğini düzenledi. Etkinlikte 8 liseden 77 öğrenci, 24 saat boyunca 'Gölge' temalı oyunlar geliştirmek için yarıştı.

Etkinlik ve içerik

Katılımcılar macera, strateji, spor ve aksiyon türlerinde proje üretti. Toplamda 20 farklı takım tarafından hazırlanan oyunlar, sektör temsilcilerinin de bulunduğu jüri tarafından değerlendirildi. Oyun Ürün Yöneticisi İnci Bayramoğlu yarışma öncesi öğrencilere "Steam’de Oyun Yayınlama ve Çıkış Stratejileri" başlıklı bir sunum yaptı.

Üniversite-lise iş birliği ve mentorluk

Etkinlik İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; burada 46 üniversite öğrencisi liselilere mentorluk desteği sağladı. Gençler hem oyun geliştirme süreçlerini deneyimledi hem de sektör ve kariyer olanakları hakkında bilgi sahibi oldu.

Ödüller ve sonuç

Gameathon 5.0 sonunda birincilik Buzzertal 3'e giderken, ikinci Buzzertal 2, üçüncü ise Acil Kod Lazım ekibi oldu.

Yetkililerin değerlendirmesi

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Emre Küheylan, etkinliğe yoğun katılım sağlandığını belirterek: "Farklı liselerden gelen genç yetenekleri, Bilgisayar Programcılığı öğrencilerimiz ve akademik kadromuzla bir araya getirerek üniversite ile lise arasında güçlü bir köprü kurduk. Öğrenciler, 24 saatlik süreçte yalnızca oyun geliştirmeyi değil zaman yönetimini, problem çözmeyi ve bir fikri prototipe dönüştürmeyi de deneyimledi. Oyun sektörünün dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen, çok disiplinli bir alan olduğunun farkındayız. Bu nedenle öğrencilerin bu ekosistemi tanımalarını, üretim tarafında yer almalarını çok önemsiyoruz. Gameathon 5.0’ı, gençlerin hayal gücünü teknolojiyle buluşturan ve onları geleceğin yenilikçi profesyonellere dönüştüren güçlü bir başlangıç noktası olarak görüyoruz" dedi.

İEÜ Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlileri Dr. Hüseyin Tokat, Turgay Zülam ve Burak Evrentuğ ise etkinliğin takım çalışması açısından önemine vurgu yaparak: "Bu tür etkinlikler, gençlere ‘tek başına iyi olmak’ yerine, bir ekip içinde güçlü yönleri doğru kullanmanın başarıyı nasıl büyüttüğünü gösteriyor. Ayrıca sektör temsilcilerinin yer aldığı jüri değerlendirmesi, öğrencilerin ürettikleri işe gerçek dünyadan geri bildirim almalarını da sağladı. Bu bildirimler sayesinde gençler, sadece beğenilen bir fikir üretmenin ötesinde; kullanıcı deneyimi, sürdürülebilir tasarım, oynanabilirlik ve sunum dili gibi profesyonel kriterleri de görmüş oldular" ifadelerini kullandı.

GAMEATHON 5.0 ETKİNLİĞİNİN SONUNDA ‘BUZZERTAL 3’ İSİMLİ EKİP BİRİNCİLİĞE ULAŞTI.