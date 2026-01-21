Canikli Gençler Ecdadın İzinde: 12. Sınıflar Çanakkale'ye Uğurlandı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli Gençler Ecdadın İzinde projesiyle ilçedeki tüm 12. sınıf öğrencilerini Çanakkale ile buluşturmaya devam ettiklerini duyurdu.

Başkan Sandıkçı, milli ve manevi duyguları güçlü nesiller yetiştirme hedefiyle yeni projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti. 3 yılı aşkın süredir sürdürdükleri proje sayesinde ilçedeki tüm 12. sınıf öğrencilerinin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda rehberler eşliğinde incelemelerde bulunduğunu ve ziyaretler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Sandıkçı, yıl boyunca milli ve manevi değerler temalı birçok proje, etkinlik ve program uyguladıklarını anlatarak, 'Canikli gençlerimizi şehitler diyarı Çanakkale ile buluşturuyoruz' dedi.

Başkan ayrıca, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın 26’ncı öğrenci kafilesini Canik’ten Çanakkale’ye uğurladıklarını belirterek, projenin sadece bir gezi olmadığını; gençlerin vatanın kalbinin attığı, tarihin dönüm noktası Çanakkale’yi yerinde görüp aziz şehitlerin manevi huzuruyla buluştuğu bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında öğrencilerin kahraman ecdada yazdığı, Çanakkale ziyaretlerinde hissettikleri duygu ve düşünceleri aktardıkları mektupların derleneceğini söyleyen Sandıkçı, Canik’te milli ve manevi duyguları güçlü rol model nesiller yetiştirme gayesiyle çalışmalarını ve yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ekledi.

