Bilim Tırı Sincan'da: Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Bilim Deneyimi

Yarıyıl tatilinde Sincan sokaklarını gezen 'Bilim Tırı', deney setleri ve atölyelerle çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi görüyor; etkinlik 22-26 Ocak tarihlerinde farklı mahallelerde.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:20
Bilim Tırı Sincan'da Çocuklarla Buluşuyor

Yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında Sincan sokaklarını dolaşan 'Bilim Tırı', çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bilimin Kalbi Sincan’da Atıyor' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu mobil bilim merkezi, eğitimle eğlenceyi bir araya getiriyor.

Tır her gün farklı bir mahallede

Okulların kapanmasıyla birlikte 'Bilim Tırı', Sincan'da her gün farklı bir mahallede durarak çocuklarla buluşuyor. Deney setleri, interaktif uygulamalar ve teknoloji temalı atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor; öğrenme süreci keyifli ve merak uyandıran bir deneyime dönüşüyor.

Deneyler uzman eğitmenler eşliğinde uygulanıyor

Parmak voltaj aleti, radyometre, dalga enerjisi, optik masası, kaotik ve manyetik sarkaç gibi deneyler, uzman eğitmenler tarafından önce anlatılıyor, ardından çocuklara uygulama imkanı sunuluyor. Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte aileler de bilimsel çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Etkinlik takvimi

Bilim Tırı, tatil süresince Sincan'ın farklı mahallelerinde ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek. Sincan Belediyesi tarafından açıklanan takvime göre 22 Ocak Yenikent Kapalı Pazar yeri, 23 -24 Ocak Fatih Fuar ve Kongre Merkezi, 25 Ocak Temelli Ek Hizmet Binası önü ve 26 Ocak Lale Meydanı'nda ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

