SUBÜ'de '2026 EBYS Eğitimi' düzenlendi

SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin etkin kullanımı için '2026 EBYS Eğitimi'ni yeni personele yönelik olarak gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:58
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından, Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında '2026 EBYS Eğitimi' düzenlendi.

Eğitimin amacı

Eğitim, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'nin etkin ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla; özellikle belge üretim sürecine yeni dâhil olan veya üniversite bünyesine yeni katılan personele yönelik gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği ve yöntem

Hizmet içi eğitimde EBYS'nin belge oluşturma, düzenleme, arşivleme ve güvenli belge yönetimi süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Sistem kullanımıyla ilgili temel uygulamalar, örnekler üzerinden interaktif biçimde ele alındı.

Teşekkür takdimi

Programın sonunda Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürü Meryem Demir Satılmış tarafından, eğitime katkılarından dolayı Şef Elif Türk'e teşekkür belgesi takdim edildi.

