DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru

Diyarbakır Maya Okulları’nın 4. sınıflara yönelik MayaMat matematik sınavına 3 binin üzerinde başvuru yapıldı; sınav akıl yürütme ve problem çözme odaklı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:19
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru

Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru

Maya Okulları’nın 4. sınıflara yönelik matematik sınavı yoğun ilgi gördü

Diyarbakır Maya Okulları tarafından 4’üncü sınıflara yönelik MayaMat Matematik Sınavı düzenlendi. Sınava 3 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Maya Okulları yetkilileri, yalnızca tek bir kademede düzenlenen bu sınava gelen yoğun başvuru sayısının şehir genelinde matematiğe artan bir ilgi olduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. MayaMat, uzun yıllardır düzenli olarak uygulanan ve artık gelenekselleşmiş bir sınav olarak tanımlanıyor.

Maya Okullarından Vedat Demir, uyguladıkları sınavın bu yıl da beklentilerinin çok üzerinde ilgi gördüğünü belirtti ve şunları söyledi: "MayaMat, uzun yıllardır düzenli olarak uyguladığımız ve artık gelenekselleşmiş bir matematik sınavıdır. Matematiği ezberden uzak; akıl yürütme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri üzerinden ele alan bu sınav, klasik ölçme-değerlendirme anlayışının ötesinde bir bakış açısı sunmaktadır. Bu yıl ulaşılan rekor başvuru sayısı, geçmiş yıllara kıyasla artan farkındalığın ve güvenin somut bir göstergesidir".

Demir, ortaya çıkan yoğun ilginin hem mutluluk verici hem de sorumlulukları artırıcı olduğunu kaydetti ve ekledi: "Çünkü bu tablo, velilerimizin çocukları için yalnızca sınav başarısını değil; düşünmeyi, sorgulamayı ve sağlam bir matematik altyapısı kazanmayı önemsediğini göstermektedir. MayaMat, öğrenciler için bir yarıştan ziyade kendini tanıma, güçlü yönlerini fark etme ve potansiyelini keşfetme fırsatıdır. Temel hedefimiz çocuklarımızı etiketlemek değil; matematiği sevdirmek, korkulacak bir ders olmaktan çıkarmak ve erken yaşta güçlü bir temel oluşturmaktır. Bu anlamlı ilgi için tüm velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bir kez daha görmüş olduk ki Diyarbakır, matematikte de söz sahibi olabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir".

Yetkililer, sınavın amacının öğrencilerin yeteneklerini ölçmenin ötesinde, matematiğe ilgiyi artırmak ve erken yaşta sağlam bir temel oluşturmak olduğunu ifade etti.

DİYARBAKIR MAYA OKULLARI TARAFINDAN 4'ÜNCÜ SINIFLARA YÖNELİK MATEMATİK SINAVINA 3 BİNİN ÜZERİNDE...

DİYARBAKIR MAYA OKULLARI TARAFINDAN 4'ÜNCÜ SINIFLARA YÖNELİK MATEMATİK SINAVINA 3 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI.

DİYARBAKIR MAYA OKULLARI TARAFINDAN 4'ÜNCÜ SINIFLARA YÖNELİK MATEMATİK SINAVINA 3 BİNİN ÜZERİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
KBÜ Rektörü Kırışık, Arapça Hazırlık Öğrencileriyle Buluştu
3
KBÜ Rektörü Kırışık, Erasmus+ ve Uluslararası İş Birliklerini Değerlendirdi
4
KBÜ'lü Öğrenciler TCDD Karabük'te Raylı Sistemler Saha Çalışması Yaptı
5
Adalet Bakanı Tunç, KBÜ’nün KAPGEM Raporlarına Dikkat Çekti
6
KBÜ, Fas’ta SCA2025’te 12 Bildiriyle Akıllı Şehirlerde Uluslararası Sahneye Çıktı
7
Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Dostlar Meclisi ile Buluştu

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti