Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru

Maya Okulları’nın 4. sınıflara yönelik matematik sınavı yoğun ilgi gördü

Diyarbakır Maya Okulları tarafından 4’üncü sınıflara yönelik MayaMat Matematik Sınavı düzenlendi. Sınava 3 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Maya Okulları yetkilileri, yalnızca tek bir kademede düzenlenen bu sınava gelen yoğun başvuru sayısının şehir genelinde matematiğe artan bir ilgi olduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. MayaMat, uzun yıllardır düzenli olarak uygulanan ve artık gelenekselleşmiş bir sınav olarak tanımlanıyor.

Maya Okullarından Vedat Demir, uyguladıkları sınavın bu yıl da beklentilerinin çok üzerinde ilgi gördüğünü belirtti ve şunları söyledi: "MayaMat, uzun yıllardır düzenli olarak uyguladığımız ve artık gelenekselleşmiş bir matematik sınavıdır. Matematiği ezberden uzak; akıl yürütme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri üzerinden ele alan bu sınav, klasik ölçme-değerlendirme anlayışının ötesinde bir bakış açısı sunmaktadır. Bu yıl ulaşılan rekor başvuru sayısı, geçmiş yıllara kıyasla artan farkındalığın ve güvenin somut bir göstergesidir".

Demir, ortaya çıkan yoğun ilginin hem mutluluk verici hem de sorumlulukları artırıcı olduğunu kaydetti ve ekledi: "Çünkü bu tablo, velilerimizin çocukları için yalnızca sınav başarısını değil; düşünmeyi, sorgulamayı ve sağlam bir matematik altyapısı kazanmayı önemsediğini göstermektedir. MayaMat, öğrenciler için bir yarıştan ziyade kendini tanıma, güçlü yönlerini fark etme ve potansiyelini keşfetme fırsatıdır. Temel hedefimiz çocuklarımızı etiketlemek değil; matematiği sevdirmek, korkulacak bir ders olmaktan çıkarmak ve erken yaşta güçlü bir temel oluşturmaktır. Bu anlamlı ilgi için tüm velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bir kez daha görmüş olduk ki Diyarbakır, matematikte de söz sahibi olabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir".

Yetkililer, sınavın amacının öğrencilerin yeteneklerini ölçmenin ötesinde, matematiğe ilgiyi artırmak ve erken yaşta sağlam bir temel oluşturmak olduğunu ifade etti.

