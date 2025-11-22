85 Yaşındaki Mustafa Hoca, Öğretmenler Günü'ne İlk Günkü Heyecanla Hazırlanıyor

85 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Koç, mesleğe başladığı ilk günkü heyecanla Öğretmenler Günü’nü karşılamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:40
Hayat ve meslek

Mustafa Koç, 1940 yılında Hayrabolu’da dünyaya geldi. Bölgede Mustafa Hoca olarak tanınan Koç, 1961 yılında Çanakkale Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra 21 yaşında öğretmenlik mesleğine adım attı.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde görev yapan Koç, 1988 yılında emekliye ayrıldı. Emekliliğinin üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen öğretmenliğe duyduğu sevgiyi hiç kaybetmediğini belirtiyor.

Öğretmenlik ve Öğretmenler Günü

Meslek hayatını öğrencilerine adadığını dile getiren Koç, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu ve görev yaptığı her dönemde işini severek yaptığını vurguluyor. Günlerini anılarını tazeleyerek ve kitap okuyarak geçiriyor.

Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasının her yıl olduğu gibi yine kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Koç, öğrencilerinin bu özel günde kendisini yalnız bırakmadığını ifade ediyor.

Koç, 1985 yılında Tekirdağ’da Yılın Öğretmeni seçildiğini de sözlerine ekledi.

