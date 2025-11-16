Adana'da 547 bin 59 öğrenci yarın ders başı yapacak

Adana'da yaklaşık 547 bin 59 okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi ilk ara tatilin ardından yarın sınıflara dönecek.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:39
Adana'da okullar yarın yeniden açılıyor

Adana’da okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören yaklaşık 547 bin 59 öğrenci, ilk ara tatilinin ardından yarın sınıflara dönecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım günü başladı. Yarın sona erecek olan ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrencilerle birlikte binlerce öğretmen de ders başı yapacak.

Yarıyıl ve ikinci dönem takvimi

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

