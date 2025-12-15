UAVET Projesi tamamlandı: İHA bakım ve onarımında elektro-mekanik teknisyen eğitimi güçlendi

UAVET Projesi kapanış konferansı gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından yürütülen ve Erasmus+ KA220 Mesleki Eğitim İşbirliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından desteklenen "İHA Bakım ve Onarımı İçin Elektro-Mekanik Teknisyenlerinin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi" (UAVET) Projesi’nin kapanış konferansı yapıldı.

Konferans programı ve sunumlar

Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Abdullah Soykan gerçekleştirdi. Ardından Doç. Dr. Seyhun Durmuş, proje çıktıları hakkında bilgilendirmede bulunurken İHA teknolojisi ile bakım, onarım ve sorun giderme süreçlerine ilişkin sunumlar sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı Şen ise etkinlikte İHA mevzuatı ve pilot gereklilikleri üzerine ayrıntılı bilgiler verdi.

Okul iş birlikleri ve proje değerlendirmesi

Etkinliğe, geleceğin teknisyen adayları olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda okul müdürü Ertan Çınar ve katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür edildi.

Kapanış değerlendirmesinde, üniversite ile mesleki ve teknik liseler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca UAVET Projesi’nin Türkiye’nin İHA teknisyenliği alanındaki nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

