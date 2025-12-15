DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

UAVET Projesi tamamlandı: İHA bakım ve onarımında elektro-mekanik teknisyen eğitimi güçlendi

Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde Erasmus+ KA220 destekli UAVET Projesi kapanış konferansını gerçekleştirdi; İHA teknisyenliği eğitimi ve iş birlikleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:03
UAVET Projesi tamamlandı: İHA bakım ve onarımında elektro-mekanik teknisyen eğitimi güçlendi

UAVET Projesi kapanış konferansı gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından yürütülen ve Erasmus+ KA220 Mesleki Eğitim İşbirliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından desteklenen "İHA Bakım ve Onarımı İçin Elektro-Mekanik Teknisyenlerinin Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesi" (UAVET) Projesi’nin kapanış konferansı yapıldı.

Konferans programı ve sunumlar

Programın açılış konuşmasını Prof. Dr. Abdullah Soykan gerçekleştirdi. Ardından Doç. Dr. Seyhun Durmuş, proje çıktıları hakkında bilgilendirmede bulunurken İHA teknolojisi ile bakım, onarım ve sorun giderme süreçlerine ilişkin sunumlar sundu.

Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı Şen ise etkinlikte İHA mevzuatı ve pilot gereklilikleri üzerine ayrıntılı bilgiler verdi.

Okul iş birlikleri ve proje değerlendirmesi

Etkinliğe, geleceğin teknisyen adayları olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Program sonunda okul müdürü Ertan Çınar ve katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür edildi.

Kapanış değerlendirmesinde, üniversite ile mesleki ve teknik liseler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca UAVET Projesi’nin Türkiye’nin İHA teknisyenliği alanındaki nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BAÜN) EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE ERASMUS+...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BAÜN) EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE ERASMUS+ KA220 MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA ULUSAL AJANS TARAFINDAN DESTEKLENEN "İHA BAKIM VE ONARIMI İÇİN ELEKTRO-MEKANİK TEKNİSYENLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" (UAVET) PROJESİNİN KAPANIŞ KONFERANSI, GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BAÜN) EDREMİT SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE ERASMUS+...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UAVET Projesi tamamlandı: İHA bakım ve onarımında elektro-mekanik teknisyen eğitimi güçlendi
2
Uşak Üniversitesi’nde Rektörlük Devir Teslimi: Prof. Dr. Ahmet Demir Görevi Devraldı
3
İncirliova'ya Yeni Merkez: Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
4
Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması — Başvurular 12 Ocak 2026
5
Bakan Tekin: Maarif Modeliyle Gurur Duyan Nesil Hedefi — Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi
6
Çanakkale'de Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Bilinçlendirildi
7
Akbank Düşünce Kulübü: Büşra Zeynep Bahar DearMoney ile Harvard Yaz Okulu'nu Kazandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri