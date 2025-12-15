Kütüphanede Memur, Amfide Tıp Öğrencisi: Fatih Doğutaş’ın Başarı Hikayesi

Kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi: Fatih Arslan Doğutaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde örnek bir başarı öyküsü

Fatih Arslan Doğutaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olarak eğitimini sürdürürken, üniversitenin kütüphanesinde temizlik birimi departmanında memur olarak görev yapıyor. Yazdığı başarı öyküsüyle kampüs içinde dikkat çekti.

Açık lise mezunu olan Doğutaş, 2022 KPSS sınavında 84 puan alarak memuriyet hakkı kazandı ve aynı zamanda Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü ailede yaşanan sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde geçirdiğini aktaran Doğutaş, bu deneyimin meslek tercihini şekillendirdiğini vurguladı. Kendi sözleriyle: "Hastanelerde geçen zaman, insanlara faydalı olma isteğimi artırdı. Zor bir yoldu ama vazgeçmedim".

Kütüphanede görev yaptığı süre boyunca hem çalışan hem de öğrenci kimliğiyle örnek bir duruş sergilediği belirtilen Doğutaş, azmiyle çevresine ilham veriyor.

Kendisiyle aynı birimde çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Halil Arık, Doğutaş için şunları söyledi: "Fatih, hem çalışkanlığıyla hem de tıp okumasından dolayı çevresine destek olmasıyla örnek bir insan. Arkadaşlarına moral veriyor, yol gösteriyor".

Doğutaş’ın hikayesi, eğitimle çalışma hayatını bir arada yürütmenin ve zorluklara rağmen hedefe odaklanmanın somut bir örneğini oluşturuyor.

