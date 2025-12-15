DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Kütüphanede Memur, Amfide Tıp Öğrencisi: Fatih Doğutaş’ın Başarı Hikayesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi Fatih Arslan Doğutaş, kütüphanede memur olarak çalışırken 2022 KPSS ile atandı ve Tıp Fakültesi 4. sınıfını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:03
Kütüphanede Memur, Amfide Tıp Öğrencisi: Fatih Doğutaş’ın Başarı Hikayesi

Kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi: Fatih Arslan Doğutaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde örnek bir başarı öyküsü

Fatih Arslan Doğutaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olarak eğitimini sürdürürken, üniversitenin kütüphanesinde temizlik birimi departmanında memur olarak görev yapıyor. Yazdığı başarı öyküsüyle kampüs içinde dikkat çekti.

Açık lise mezunu olan Doğutaş, 2022 KPSS sınavında 84 puan alarak memuriyet hakkı kazandı ve aynı zamanda Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü ailede yaşanan sağlık sorunları nedeniyle hastanelerde geçirdiğini aktaran Doğutaş, bu deneyimin meslek tercihini şekillendirdiğini vurguladı. Kendi sözleriyle: "Hastanelerde geçen zaman, insanlara faydalı olma isteğimi artırdı. Zor bir yoldu ama vazgeçmedim".

Kütüphanede görev yaptığı süre boyunca hem çalışan hem de öğrenci kimliğiyle örnek bir duruş sergilediği belirtilen Doğutaş, azmiyle çevresine ilham veriyor.

Kendisiyle aynı birimde çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Halil Arık, Doğutaş için şunları söyledi: "Fatih, hem çalışkanlığıyla hem de tıp okumasından dolayı çevresine destek olmasıyla örnek bir insan. Arkadaşlarına moral veriyor, yol gösteriyor".

Doğutaş’ın hikayesi, eğitimle çalışma hayatını bir arada yürütmenin ve zorluklara rağmen hedefe odaklanmanın somut bir örneğini oluşturuyor.

Kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi

Kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nde Botanik Bahçelerinin Biyoçeşitlilikteki Rolü Vurgulandı
2
Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu Çan Fen ve Anadolu Lisesi İnşaatlarını Yerinde İnceledi
3
Lise Öğrencileri ADÜ Kampüsünü Gezdi: Fakülteler ve Kütüphane Tanıtıldı
4
Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi XPERTSTEM Başarısı: 80 Öğrenci Dünya Finallerinde
5
AUSAR, Eskişehir'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü Unvanı Kazandı
6
EBYÜ'nün 2026 Bütçesi 3 milyar 213 milyon 936 bin TL Kabul Edildi
7
Üstün Dökmen İzmir’de: Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim Semineri

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi