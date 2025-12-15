DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Kırşehir'de Kütüphanede Memur, Amfide Tıp Öğrencisi: Fatih Arslan Doğutaş'ın Başarı Öyküsü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde çalışan memur ve tıp fakültesi öğrencisi Fatih Arslan Doğutaş, 2022 KPSS'de 84 puanla atandı; başarı öyküsü örnek oluyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:05
Kırşehir'de Kütüphanede Memur, Amfide Tıp Öğrencisi: Fatih Arslan Doğutaş'ın Başarı Öyküsü

Kırşehir'de kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi: Fatih Arslan Doğutaş'ın başarı öyküsü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde çalışma ve eğitim aynı anda

KIRŞEHİR (İHA)Fatih Arslan Doğutaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdürürken üniversitenin kütüphanesinde temizlik birimi departmanında memur olarak görev yapıyor. Yazdığı başarı öyküsüyle takdir topluyor.

Açık lise mezunu olan Doğutaş, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonrası memur olarak atandı ve hem çalışıp hem tıp eğitimi alma azmini sürdürüyor. Ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü hastanelerde geçirdiğini belirten Doğutaş, bu sürecin meslek seçiminde etkili olduğunu söyledi.

Doğutaş, duygularını şöyle aktardı: "Hastanelerde geçen zaman, insanlara faydalı olma isteğimi artırdı. Zor bir yoldu ama vazgeçmedim."

Kendini ve süreci özetleyerek, "Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2022 KPSS sınavında 84 puan alarak atandım. Açık lise mezunuyum. Bir başarı öyküsü yazarak tıp fakültesini kazandım. Ailemde yaşanan sağlık sorunları beni tıp fakültesi okumaya itti" diye konuştu.

Doğutaş ile aynı birimde çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Halil Arık ise Fatih Doğutaş’ın arkadaşlarına örnek olduğunu söyledi: "Fatih, hem çalışkanlığıyla hem de tıp okumasından dolayı çevresine destek olmasıyla örnek bir insan. Arkadaşlarına moral veriyor, yol gösteriyor."

Doğutaş'ın hikayesi, çalışma ve eğitim hayatını bir arada yürüterek hedeflerine ulaşan gençlere örnek teşkil ediyor.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ FATİH ARSLAN DOĞUTAŞ, EĞİTİM HAYATINI...

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ FATİH ARSLAN DOĞUTAŞ, EĞİTİM HAYATINI SÜRDÜRDÜĞÜ ÜNİVERSİTENİN KÜTÜPHANESİNDE TEMİZLİK BİRİMİ DEPARTMANINDA MEMUR OLARAK GÖREV YAPARKEN YAZDIĞI BAŞARI ÖYKÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ FATİH ARSLAN DOĞUTAŞ, EĞİTİM HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nde Botanik Bahçelerinin Biyoçeşitlilikteki Rolü Vurgulandı
2
Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu Çan Fen ve Anadolu Lisesi İnşaatlarını Yerinde İnceledi
3
Lise Öğrencileri ADÜ Kampüsünü Gezdi: Fakülteler ve Kütüphane Tanıtıldı
4
Diyarbakır Final Fen ve Anadolu Lisesi XPERTSTEM Başarısı: 80 Öğrenci Dünya Finallerinde
5
AUSAR, Eskişehir'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü Unvanı Kazandı
6
EBYÜ'nün 2026 Bütçesi 3 milyar 213 milyon 936 bin TL Kabul Edildi
7
Üstün Dökmen İzmir’de: Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim Semineri

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi