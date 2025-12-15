Kırşehir'de kütüphanede memur, amfide tıp öğrencisi: Fatih Arslan Doğutaş'ın başarı öyküsü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde çalışma ve eğitim aynı anda

KIRŞEHİR (İHA) – Fatih Arslan Doğutaş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdürürken üniversitenin kütüphanesinde temizlik birimi departmanında memur olarak görev yapıyor. Yazdığı başarı öyküsüyle takdir topluyor.

Açık lise mezunu olan Doğutaş, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonrası memur olarak atandı ve hem çalışıp hem tıp eğitimi alma azmini sürdürüyor. Ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü hastanelerde geçirdiğini belirten Doğutaş, bu sürecin meslek seçiminde etkili olduğunu söyledi.

Doğutaş, duygularını şöyle aktardı: "Hastanelerde geçen zaman, insanlara faydalı olma isteğimi artırdı. Zor bir yoldu ama vazgeçmedim."

Kendini ve süreci özetleyerek, "Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. 2022 KPSS sınavında 84 puan alarak atandım. Açık lise mezunuyum. Bir başarı öyküsü yazarak tıp fakültesini kazandım. Ailemde yaşanan sağlık sorunları beni tıp fakültesi okumaya itti" diye konuştu.

Doğutaş ile aynı birimde çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Halil Arık ise Fatih Doğutaş’ın arkadaşlarına örnek olduğunu söyledi: "Fatih, hem çalışkanlığıyla hem de tıp okumasından dolayı çevresine destek olmasıyla örnek bir insan. Arkadaşlarına moral veriyor, yol gösteriyor."

Doğutaş'ın hikayesi, çalışma ve eğitim hayatını bir arada yürüterek hedeflerine ulaşan gençlere örnek teşkil ediyor.

