İncirliova'ya Yeni Merkez: Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

İncirliova Acarlar Mahallesi'nde Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi açıldı; gençlere mesleki eğitim verilecek ve üretime katkı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:18
İncirliova'ya Yeni Merkez: Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

İncirliova'ya Yeni Merkez: Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

Gençlere meslek ve üretime katkı sağlayacak eğitim merkezi törenle hizmete girdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Acarlar Mahallesi’nde Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Yeni merkez, bölge gençlerinin meslek sahibi olmasını hedefliyor ve yerel üretime katkıda bulunması bekleniyor.

Açılışa İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti ve sözlerine şöyle devam etti: Gençlerimizi donanımlı, meslek sahibi bireyler olarak çalışma hayatına hazırlayacak; üretime ve ekonomiye katkı sunacak bu değerli eğitim merkezinin ilçemize ve Acarlar Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum

Merkezin amacı gençlere uygulamalı mesleki eğitim sunmak, istihdama hazırlamak ve bölgesel ekonomik üretime destek vermek olarak öne çıkıyor. Açılış ile birlikte Acarlar Mahallesi ve İncirliova genelinde eğitim altyapısına önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

ACARLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

ACARLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

ACARLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

