Adıyaman'da Yoğun Kar: Bazı İlçe ve Köylerde Eğitime 1 Gün Ara

Adıyaman'da yoğun kar nedeniyle Sincik, Gerger, Çelikhan ve belirtilen köylerde 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün ara verildi; bazı kamu personeline idari izin tanındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:14
Valilikten Açıklama

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

