Gölbaşı'nda Yoğun Kar: Eğitime 13 Ocak'ta 1 Gün Ara

Adıyaman Gölbaşı'nda yoğun kar nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün ara verildi; bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:17
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla öğrencilerin güvenliğinin gözetildiği bildirildi.

Açıklamada, 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Aynı gün için, ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları