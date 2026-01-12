Gölbaşı'nda Yoğun Kar: Eğitime 13 Ocak'ta 1 Gün Ara

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan açıklama

Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla öğrencilerin güvenliğinin gözetildiği bildirildi.

Açıklamada, 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Aynı gün için, ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

