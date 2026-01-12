Malatya'da 9 ilçede eğitime 1 günlük ara
Olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim durduruldu
Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Kent merkezinde sağanak ve zaman zaman karla karışık yağmur etkili olurken, kırsal kesimlerde kar yağışı görülüyor.
Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak söz konusu ilçelerde 13 Ocak Salı günü eğitime ara verilmesine karar verildiği belirtildi.
