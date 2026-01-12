Malatya'da 9 ilçede eğitime 1 günlük ara

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim durduruldu

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Kent merkezinde sağanak ve zaman zaman karla karışık yağmur etkili olurken, kırsal kesimlerde kar yağışı görülüyor.

Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak söz konusu ilçelerde 13 Ocak Salı günü eğitime ara verilmesine karar verildiği belirtildi.

