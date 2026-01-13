Niğde'de 13 Ocak 2026'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitimle ilgili alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklama

Yapılan basın açıklamasında, 13 Ocak 2026 Salı günü Niğde genelinde buzlanma ve don hadisesinin etkili olmasının beklendiği; bunun özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, il genelinde köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Çiftlik ilçesinde eğitim-öğretime tamamen ara verildiği ifade edilirken, taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer il ve ilçe merkezlerinde ise eğitim-öğretime devam edileceği vurgulandı.

