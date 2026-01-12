Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 Ocak'ta Tatil

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle kreşten liseye kadar eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 23:43
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 23:43
Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 Ocak'ta Tatil

Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 Ocak'ta Tatil

Yoğun kar ulaşımı ve eğitimi etkiledi

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Karar, hem öğrenci hem de kamu çalışanı hareketliliği dikkate alınarak alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

KAYSERİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARI ÖNLEMEK AMACIYLA EĞİTİME...

KAYSERİ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARI ÖNLEMEK AMACIYLA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak’ta Kar ve Buzlanma
2
Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 Ocak'ta Tatil
3
Malatya'da 9 ilçede eğitime 1 günlük ara
4
Adıyaman'da Besni ve Tut'ta Eğitime 1 Gün Ara — Yoğun Kar Yağışı
5
Kozluk'ta Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı
6
Ordu'da 16 İlçede Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara
7
Gölbaşı'nda Yoğun Kar: Eğitime 13 Ocak'ta 1 Gün Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları