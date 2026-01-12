Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 Ocak'ta Tatil

Yoğun kar ulaşımı ve eğitimi etkiledi

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Karar, hem öğrenci hem de kamu çalışanı hareketliliği dikkate alınarak alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

